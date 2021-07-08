La Voz: Edith Márquez llenó de talento su equipo tras audiciones.

La Voz 2021 terminó su etapa de audiciones con la adrenalina y talento de decenas de participantes. Nuestros queridos coaches se valieron de sus mejores argumentos para quedarse con los concursantes más brillantes y destacados de la contienda.

Jesús Navarro llenó de juventud la etapa de audiciones, mientras que Miguel Bosé se valió de su experiencia para incorporar a las mejores voces.

Nuestra bellísima María José utilizó su divertida personalidad y carisma para quedarse con poderosos hombres y mujeres.

Además, hubo una coach que sorprendió con su elegancia y experiencia en esta temporada de La Voz 2021. Nos referimos a Edith Márquez, quien disfrutó como nadie la etapa de audiciones de nuestro reality show de canto.

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Así quedó conformado el equipo de Edith Márquez en La Voz 2021

Nuestra querida Edith Márquez lleva años de experiencia en la industria musical, donde destaca con canciones como Mi error, mi fantasía, Ese beso, Dejémoslo así y entre otras más.

La querida capitalina hizo uso de su experiencia y trayectoria desde los años ochenta para quedarse con poderosos participantes. Y es que, la artista, demostró tener un buen oído para girar su silla y ganar las mejores voces de la competencia.

Carlos Luna, Losana, Liz Saenger, Esmeralda Miranda, Ángel Eduviel, Dugali, Azucena del Toro, Luba, La Parcera y Carolina Vélez fueron los primeros cantantes que se unieron al equipo de la celebridad.

Los días pasaron y nuestra coach no pudo evitar quedarse con las voces de Lau Larenas, Tatiana Sierra, Alejandro Zapata, Sheyla Ortiz, Dan de Saturno, Jonathan Galvan, Aly Castellón, Moe Palau, Jhoana Hernández y Alejandra Quintero.

Por si fuera poco, Edith Márquez también apostó por nuevas voces y rostros como Enero, Ricardo Bojalil, María Antonieta, Charly ‘El Regio’, Soul FM, Jonathan Martínez, Salvador Arreola, Ángel Pacheco, Cristiany Fuentes y Carlos Ortiz.

En la última noche de audiciones, Edith Márquez cerró sus filas con las voces de Las Valencia, Sagrario Bello, Álvaro Bautista, Sherlyn Sánchez, Lenny Serrano, Alex Migliolo, Diego Bazán, Brianda, y Eden y Brandon.

No te puedes perder la siguiente etapa de los knockouts, donde cada uno de los participantes dejarán el corazón para llegar a la Gran Final. No te pierdas La Voz 2021 los lunes y martes a las 7:30pm por Azteca UNO.

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