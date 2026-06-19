¡Diego no fue el primero! La vez que los jueces de MasterChef 24/7 aventaron la servilleta por el sazón de una cocinera

Cada receta que preparan los cocineros de MasterChef 24/7 tiene como objetivo conquistar el paladar de los jueces y demostrar su avance en la competencia, por lo que todos anhelan una buena crítica. Y hay veces en que los resultados son tan extraordinarios, que terminan provocando reacciones inesperadas, justo como le pasó a Diego cuando el Chef Herrera le aventó su servilleta y lo anunció como ganador del Pin.

Este momento le sacó una gran sonrisa al participante y dejó impresionados a sus compañeros, en especial porque Claudia Lizaldi mencionó que era la primera vez que ella veía al polémico juez tener este gesto. Sin embargo, antes de él ya había pasado con el Chef Poncho Cadena, quien quedó fascinado con unos esquites de suadero que hizo Herly en la edición MasterChef Celebrity Generaciones.

¿Qué significa que los jueces de MasterChef 24/7 avienten las servilletas?

En el contexto de la cocina más famosa de México, la acción de entregar estos artículos a un participante tras las evaluaciones, es una forma de demostrar que están profundamente satisfechos con las recetas entregadas. Es decir, cuando un chef le lanza la servilleta a un cocinero de MasterChef 24/7, significa que su platillo fue excepcional porque cumplió con sabor, técnica e innovación.

En la semana 5 de la competencia, esto pasó en dos ocasiones. El primero fue Diego, que ganó el Pin gracias a un cerdo acompañado de una salsa de chile guajillo con chocolate; y la segunda fue Claudia, que se salvó en la primera ronda de delantales negros por un pescado con reducción de vino.

Lo anterior reitera las evaluaciones en las que los han señalado como dos de los cocineros que han tenido mayor avance y están poniendo en práctica todo lo aprendido en sus clases con los "Maestros del fuego" que hay en esta temporada 2026. Y ahora el resto de concursantes tienen en la mira la excelencia para igualar este récord.