¡Se lucieron! Los cocineros de MasterChef 24/7 aprenden nuevas técnicas de emplatado y presumen sus creaciones (VIDEO)

En MasterChef 24/7 no solo importa el sazón, sino que también es muy importante que los cocineros dominen las técnicas de emplatado y decoración para que sus platillos luzcan dignos de los restaurantes más prestigiosos. Es por esto que la Chef Lili Cuéllar se dio a la tarea de organizar una clase pensada especialmente para enseñarles cómo armar una presentación que se vea apetecible y cumpla con los estándares de calidad. Y luego de varios consejos, cada uno de los cocineros armó su propia versión y presumieron orgullosos los resultados.