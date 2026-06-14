MasterChef 24/7 | Los comensales y Chefs eligen al mejor equipo del primer reto

La degustación del primer reto llegó a su momento decisivo en MasterChef 24/7. Los comensales y los chefs probaron cada una de las preparaciones, evaluando no solo el sabor y la presentación, sino también el liderazgo demostrado por los capitanes durante toda la prueba. Tras analizar el desempeño de los equipos, finalmente se reveló cuál fue el grupo que logró coordinarse mejor, ejecutar los platillos con mayor éxito y conquistar el paladar de los jueces. Una decisión que reconoce el trabajo en equipo y la importancia de una buena dirección dentro de la cocina más famosa de México.