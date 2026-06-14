MasterChef 24/7 | Luis conquista a los Chefs y sube al balcón con su torta de milanesa

La degustación de las tortas de milanesa llegó a su momento decisivo en MasterChef 24/7. Tras probar cuidadosamente las propuestas de los participantes, los chefs evaluaron sabor, técnica y presentación para elegir al ganador del reto exprés. Finalmente, Luis logró destacar con una deliciosa torta de milanesa que conquistó el paladar de los jueces, asegurando así su lugar en el balcón. Con este resultado, Luis obtiene una importante victoria y continúa avanzando dentro de la competencia, demostrando una vez más su capacidad para responder bajo presión.