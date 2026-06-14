Masterchef 24/7 | Pablo recibe una visita inesperada que sacude

Un momento lleno de expectativa se vivió en MasterChef 24/7 cuando Pablo recibió una visita muy especial. Sin embargo, las cosas no ocurrieron exactamente como muchos imaginaban y el encuentro dejó varios temas pendientes por aclarar. Entre emociones, reacciones inesperadas y conversaciones que podrían cambiar el rumbo de algunas relaciones dentro de la competencia, Pablo se encontró frente a una situación que ha generado dudas tanto entre sus compañeros como entre los seguidores del programa. Ahora todos esperan conocer qué sucederá después y si este inesperado momento traerá respuestas a las incógnitas que quedaron en el aire.