MasterChef 24/7 | Un reto exprés de tortas de milanesa define quién sube al balcón

La competencia no da tregua en MasterChef 24/7 y un reto exprés sorprendió a los participantes. En esta ocasión, Flor, Luis y Lancer deberán preparar unas deliciosas tortas de milanesa para convencer a los chefs. La prueba es corta, pero la recompensa es enorme: solo uno de ellos conseguirá subir al balcón y asegurar su permanencia. Con la presión al máximo, cada ingrediente y cada decisión podrían marcar la diferencia entre la victoria y el riesgo de permanecer en la zona de eliminación.