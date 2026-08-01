“Quiero que suban": Antrax aconseja a Ixdit para que logre su mejor cocinada en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de recibir instrucciones acerca de lo que deberán preparar en el domingo de eliminación en MasterChef 24/7, Antrax aconsejó a Ixdit sobre la preparación de un platillo con el que busca que la cocinera logre su mejor cocinada. “Quiero que suban”, señaló el veracruzano al terminar de hablar con su compañera, en referencia a que desea que se salven y lleguen al balcón sus amigas.