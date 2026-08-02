MasterChef 24/7: Así quedaron los equipos para el domingo de eliminación del 2 de agosto

La tensión aumenta en MasterChef 24/7 rumbo al domingo de eliminación del 2 de agosto, donde los cocineros en riesgo ya quedaron distribuidos en los equipos con los que enfrentarán los retos de la noche. La estrategia, la comunicación y el trabajo en conjunto serán determinantes para buscar un lugar en la siguiente etapa de la competencia y evitar despedirse de la cocina más famosa de México.

MasterChef 24/7: ¿Cómo quedaron los equipos para este domingo 2 de agosto?

La tarde de este sábado recibieron la siguiente instrucción: "COCINEROS CON DELANTAL NEGRO, el reto de eliminación comienza en el Mundo MasterChef. Divídanse en dos grupos de cuatro integrantes y comiencen a planear sus platillos". Así, los concursantes se organizaron y decidieron que los grupos de la siguiente forma:

Equipo 1:



Carmen

Luis

Julio

Daniela

Equipo 2:



Ixdit

Michell

Jazmín

Lancer

Así quedaron formados los equipos para este domingo de eliminación.

Recordemos que Antrax y Claudia subieron al balcón durante la semana, para luego integrarse a los salvados Ramahá y Flor. Los cuatro cocineros ya están libres del riesgo de eliminación, por lo que este domingo solo deberán observar a sus compañeros cocinar y alentarlos para que saquen lo mejor de sí mismos.

¿Qué platillos deberán cocinar en este domingo de eliminación en MasterChef México?

Además de las instrucciones de organización de los equipos para el domingo de eliminación, las indicaciones también señalaron: "Deberán preparar cuatro recetas. Cada receta contará con 20 minutos de tiempo de cocción".

Estas son las recetas que presentarán y comenzaron a planear:



Una receta preparada con pasta, que cuente una historia de amor.

Una receta que emocione al Chef Herrera .

. Una receta que deje encantada a la Chef Zahie .

. Y una última receta para que el Chef Poncho tenga un motivo para celebrar.

Los cocineros de MasterChef 24/7 también fueron informados de que cada integrante del equipo deberá estar preparado para cocinar cualquiera de las cuatro recetas en el momento que se le indique, lo que implica que la planeación no podrán ser individual y todos deben conocer a detalle las preparaciones.

Votaciones: salva de la eliminación a tu cocinero favorito

Este sábado 1 y mañana 2 de agosto, el portal de votaciones del sitio de Azteca UNO se encuentra activo y listo para que participes. 10 cocineros están en riesgo de salir de la competencia culinaria y tú puedes salvar a uno de la eliminación con tu voto.

Recuerda que para votar debes:



Entrar a tu navegador web desde tu computadora, celular o tableta.

desde tu computadora, celular o tableta. Entrar al sitio web: https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/vota/

Se desplegará un listado de los cocineros con Mandil Negro , así como su respectiva foto.

, así como su respectiva foto. Lo único que debes hacer es hacer click en el recuadro derecho y decidir cuántos votos das y a quién.

Luego haz click en “Enviar”. Tienes 10 votos disponibles por día y los puedes repartir.

También puedes descargar la app oficial de TV Azteca En Vivo y votar ahí.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.