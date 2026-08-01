“Quiero que mis hijos estudien gastronomía": Claudia le confiesa a Flor los planes para sus hijos en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta tarde en MasterChef 24/7, Claudia y Flor tuvieron la oportunidad de platicar más a fondo de sus familias. Al respecto, Claudia contó que le gustaría que sus hijos estudien algo relacionado al mundo de la gastronomía, pues aseguró, que, incluso con los avances tecnológicos, este tipo de trabajas siempre será una buena fuente de ingresos.