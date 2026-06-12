Antrax expone a Michelle por su incongruencia en MasterChef 24/7: “La que nunca se mete con nadie” (VIDEO)
En medio de la tensión por la limpieza en MasterChef 24/7, Antrax mostró que Michelle no es tan ordenada comopresume y se quejó de que invadiera su espacio.
Siguen las peleas por el desorden en el Mundo MasterChef 24/7 y ya ninguno de los cocineros está dispuesto a pasar por alto ninguna falta. Y para muestra, la molestia de Antrax al darse cuenta de que Michelle aventó toda su ropa sucia sobre su maleta. Sin embargo, lejos de ir a reclamarle, optó por simplemente mostrarle a las cámaras que “Michito” también tiene malos hábitos con la limpieza y no siempre respeta las pertenencias de los demás, incluso cuando ella es la primera en quejarse de estas acciones.