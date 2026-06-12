Lancer revela su estrategia para salvarse en las votaciones de MasterChef 24/7: así quiere superar a Jazmín (VIDEO)

Aunque Lancer tiene delantal negro por cuarta semana consecutiva en MasterChef 24/7, no se desanima y está más decidido que nunca a subir al balcón. Y sabe que para lograrlo, el apoyo del público también es muy importante, por lo que está pensando en hacer una dinámica de bailes a su estilo para convencer a las “Lanceritas”, sus seguidoras de apoyarlo y así arrasar con el récord que tiene Jazmín por un millón de votos en la cocina más famosa de México.