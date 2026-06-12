¡No pudo cocinar! Carmen queda fuera del reto con el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 y le deja una inesperada tarea (VIDEO)
A diferencia del resto de los cocineros de MasterChef 24/7, Carmen recibió una sanción y se quedó sin la posibilidad de cocinar junto al Chef Diego Niño.
Como consecuencia de su falta de respeto contra la Chef Zahie Téllez, Carmen recibió directamente el mandil negro para el domingo de eliminación de MasterChef 24/7. No obstante, esta no fue la única sanción que sufrió por su comportamiento, pues también la castigaron por faltar a una clase y la dejaron a cargo de la limpieza en la Dark Kitchen. Así que en un nuevo reto, el Chef Diego Niño no le autorizó cocinar y le indicó que se pusiera a lavar los utensilios que sus compañeros fueran utilizando.