Luis apunta contra Ramahá y expone las malas actitudes que tiene en MasterChef 24/7: “A mí no me gusta” (VIDEO)

La personalidad de Ramahá le ha traído varios problemas con sus compañeros de MasterChef 24/7. Uno de ellos es Luis, que le dio una nueva oportunidad a su amistad tras haberse distanciado de él por sentir que se burlaba de sus platillos en los retos. Sin embargo, parece que estas acciones siguen y aunque el creador de “Notibola” trata de no tomarse nada personal, no puede evitar pensar que en ocasiones el yucateco es demasiado llevado con sus comentarios y cruza el límite con sus burlas.