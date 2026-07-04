Luis apunta contra Ramahá y expone las malas actitudes que tiene en MasterChef 24/7: “A mí no me gusta” (VIDEO)
Además de Emmanuel, otro que ya no se fía de Ramahá es Luis, ya que considera que el cocinero tiene comportamientos cuestionables que hace pasar como bromas.
La personalidad de Ramahá le ha traído varios problemas con sus compañeros de MasterChef 24/7. Uno de ellos es Luis, que le dio una nueva oportunidad a su amistad tras haberse distanciado de él por sentir que se burlaba de sus platillos en los retos. Sin embargo, parece que estas acciones siguen y aunque el creador de “Notibola” trata de no tomarse nada personal, no puede evitar pensar que en ocasiones el yucateco es demasiado llevado con sus comentarios y cruza el límite con sus burlas.