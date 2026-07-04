Camila se queja de los “berrinches” de Jazmín en MasterChef 24/7 y Emmanuel la aconseja: “Es como una niña chiquita”

La decisión de Nora por excluir a Jazmín de las prácticas sabatinas en MasterChef 24/7 causó una gran molestia en la cocinera y, sin darse cuenta, terminó desquitándose con Camila y Julio, que la estaban esperando para hacer la limpieza y ella simplemente los ignoró. Esta situación hizo que “la Cams” se cuestionara por qué debe seguir tolerando estas actitudes y encontró en Emmanuel a un confidente que le dio una sencilla solución: ignorarla cada que haga berrinches para que entienda que no todos van a estar a su disposición.