Se arma la carnita asada en MasterChef 24/7: así disfrutaron los cocineros la tarde de este sábado (VIDEO)

Este fue un sábado de sorpresas en MasterChef 24/7. Luego de ser llamados a la terraza, los cocineros armaron la carnita asada en la terraza y disfrutaron de un sano momento de convivencia. Parece que la comida ayudó a que todos se olvidarán de los grupos, las estrategias y las discordias para pasar una tarde divertida.