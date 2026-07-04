“Un verdadero hombre": Daniela abre su corazón en MasterChef 24/7 y cuenta la historia de amor con su novio Diego

La visita del novio de Daniela Parra al Mundo MasterChef 24/7 emocionó a los cocineros, especialmente a Ramahá, quien se admiró por la madurez que Diego Hopster mostró ante el “shippeo” que había con Pablo. Así que el yucateco no perdió oportunidad de preguntar cómo surgió el amor entre ellos y fue así que Dani le contó cómo le pidió ser su novia la primera vez y qué pasó la única vez que se separaron.