Aparte de MasterChef Celebrity Generaciones, ¿en dónde trabaja la chef Zahie Téllez?

La chef Zahie Téllez es una de las figuras del jurado que cada domingo decide quienes son los participantes de MasterChef Celebrity Generaciones que pasan a la siguiente ronda de la competencia. Sin embargo, aunque en pantalla parecería que la chef dedica el cien por ciento de su tiempo al reality culinario de TV Azteca, la realidad es que tiene también otros trabajos.

Te puede interesar: Zahie Téllez: este es el nivel de estudios que alcanzó la chef de MasterChef Celebrity Generaciones

¿En dónde trabaja la chef Zahie Téllez?

De acuerdo con su cuenta oficial de Instagram, la experta trabaja en otros shows dedicados al arte culinario. También tiene un empleo como corresponsal en México de Parabere Forum, un foro que da cobertura a la Cumbre Global que empodera a las mujeres en la hostelería.

Además, como si esas ocupaciones fueran poco, la chef también trabaja para el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), especializándose en proyectos sobre el maíz azul.

De hecho, gracias a sus contribuciones en la investigación acerca de las variedades, usos y características del maíz en la cocina, y por haber colaborado en los programas Diálogo “INIFAP en tu mesa” y “Comida prehispánica”, el INIFAP nombró a un tipo de maíz en honor a la jueza de MasterChef Celebrity Generaciones: el híbrido de maíz azul H-303 Zahie.

Por último, cabe mencionar que Zahie también es escritora y cuenta con un libro titulado “Mi Historia A Través De Los Sabores”, el cual se comercializa por medio de varias plataformas de ventas en internet.

Te puede interesar: Poncho Cadena: este es el nivel de estudios del chef de MasterChef Celebrity Generaciones

¿La chef Zahie Téllez tiene restaurantes?

El hecho de que Poncho Cadena y Adrián Herrera, también jueces de MasterChef Celebrity Generaciones, tengan sus propios restaurantes en México ha llevado a los fanáticos del reality a preguntarse si Téllez también cuenta con sus propios negocios culinarios. Sin embargo, en este caso, la respuesta es negativa, aunque sí es socia en tres sitios.

Anteriormente, la chef contaba con un restaurante ubicado en el Local 19 del Mercado Roma, llamado “José Guadalupe Platos de Cuchara”; sin embargo, este ya no ofrece servicio.

Cabe mencionar que en una entrevista con la revista gastronómica Siete Caníbales, Zahie Téllez reflexionó sobre su negativa a contar con su propio restaurante, asegurando que no necesita un negocio propio para ejercer su talento, ya que a ella “le basta una maleta y actitud para hacerlo donde se le dé la gana”.

“No me da curiosidad tener un negocio, porque tengo la libertad de conocer el mundo. Cuando quiero cocinar me invento, busco a mis amigas y me voy a cocinar con ellas”, presumió la chef.