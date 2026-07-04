“Su estrategia es dar lástima": Emmanuel revela por qué ya no está cómodo con la amistad de Ramahá en MasterChef 24/7

El grupo de los “Yucahuaches” podría estar a punto de llegar a su fin de manera definitiva en MasterChef 24/7. Y uno de los que ya dejó clara su postura fue Emmanuel, quien se sinceró con sus compañeros y les confesó que la personalidad de Ramahá ya no le da buena espina, pues considera que no es alguien honesto y hasta finge para causar simpatía. Es por esto que si bien aclaró que en algún momento lo estimó, ahora prefiere mantenerse alejado, ya que no le gusta que quiera usar las lágrimas y la “lástima” a su favor.