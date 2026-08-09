Entre besos y abrazos: Así demuestran su apoyo Michelle y Lancer previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta tarde dentro del Mundo MasterChef 24/7, Lancer y Michelle se preparaban para enfrentar un domingo más de eliminación. Y, aunque Lancer está a salvo en el balcón, la cocinera deberá ganarse su lugar dentro del Top 10 de mejores cocineros de la temporada. Así que antes de irse al set, la pareja expresó su apoyo y cariño con besos y abrazos.