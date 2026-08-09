MasterChef 24/7 | ¡El huevo pone a prueba a los cocineros en la lucha por subir al balcón!

La competencia se pone cada vez más intensa en MasterChef 24/7. Ahora, las finalistas del primer reto, Carmen e Ixdit, deberán demostrar qué tan bien dominan el huevo, un ingrediente aparentemente sencillo, pero que exige precisión en cada detalle. Con solo 15 minutos de cocina y dos minutos de mercado, tendrán que convertirlo en el protagonista de su platillo.