MasterChef 24/7 | ¡El huevo pone a prueba a los cocineros en la lucha por subir al balcón!
El ingrediente más versátil de la cocina se convierte en un nuevo reto donde no habrá margen para errores.
La competencia se pone cada vez más intensa en MasterChef 24/7. Ahora, las finalistas del primer reto, Carmen e Ixdit, deberán demostrar qué tan bien dominan el huevo, un ingrediente aparentemente sencillo, pero que exige precisión en cada detalle. Con solo 15 minutos de cocina y dos minutos de mercado, tendrán que convertirlo en el protagonista de su platillo.