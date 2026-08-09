Resumen del jueves 6 de agosto: ¡Emociones al límite en MasterChef 24/7! Sabores, tensión y una Michelle más vulnerable

Las emociones se viven al límite en MasterChef 24/7, donde los sabores, las hornillas y la presión de la competencia ponen a prueba a nuestros cocineros. En medio de los retos y la intensidad de la cocina, Michelle mostró una faceta mucho más vulnerable durante el encierro, dejando ver cómo la experiencia también puede tocar las emociones de quienes buscan mantenerse en la competencia.