¡Rey Grupero rompe el silencio tras convertirse en el tercer eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas!
Después de apagar su llama, Rey Grupero habló en exclusiva sobre todo lo que vivió durante esta intensa sobrevivencia.
Rey Grupero se convirtió en el tercer eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas y, una vez de regreso a la normalidad, nos contó en exclusiva cómo vivió esta experiencia al límite. Durante su paso por la competencia enfrentó grandes retos físicos y emocionales, dejando ver una faceta mucho más vulnerable que incluso lo llevó a las lágrimas. Ahora, fuera de la isla, Rey Grupero comparte lo que aprendió, los momentos que más lo marcaron y todo aquello que no pudo mostrar mientras luchaba por mantener encendida su llama.