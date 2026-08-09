Resumen del jueves 6 de agosto: ¡Jueves de grandes cambios en Survivor México! La falta de acuerdo lo transformó todo

La intensidad estuvo al máximo este jueves 6 de agosto en Survivor México La Reliquia en Llamas. La falta de acuerdos en la Cabaña de Deliberación provocó momentos de gran tensión y terminó desencadenando cambios inesperados dentro de las tribus. Las estrategias tuvieron que modificarse sobre la marcha y los sobrevivientes enfrentaron un nuevo escenario en el que cualquier decisión podía cambiar por completo el rumbo de la competencia.