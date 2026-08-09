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Resumen del jueves 6 de agosto: ¡Jueves de grandes cambios en Survivor México! La falta de acuerdo lo transformó todo

La Cabaña de Deliberación terminó provocando decisiones inesperadas que cambiaron el rumbo de las tribus.

La intensidad estuvo al máximo este jueves 6 de agosto en Survivor México La Reliquia en Llamas. La falta de acuerdos en la Cabaña de Deliberación provocó momentos de gran tensión y terminó desencadenando cambios inesperados dentro de las tribus. Las estrategias tuvieron que modificarse sobre la marcha y los sobrevivientes enfrentaron un nuevo escenario en el que cualquier decisión podía cambiar por completo el rumbo de la competencia.

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