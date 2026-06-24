Cómo hacer los bollitos de mantequilla de la Chef Lili Cuellar: paso a paso de la receta de MasterChef 24/7
La receta de la “Maestra del fuego” de MasterChef México 2026 para hacer unos deliciosos bollos dulces o salados.
En la clase del martes de la Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en el Mundo de MasterChef 24/7, les mostró a los cocineros cómo hacer paso a paso bollitos de mantequilla. Los concursantes del reality obtuvieron la receta de la experta en repostería y pudieron probar con diversos rellenos y sabores.
Receta de bollitos como en MasterChef 24/7
Este miércoles, Lili Cuéllar compartió con sus seguidores en Instagram la receta de los bollitos. "Hoy juega México y estos bollitos son perfectos para esta noche de partido. Les dejo estos bollitos PERFECTOS que hicimos en la clase de @masterchefmx", escribió para acompañar la publicación. De acuerdo con la "Maestra del fuego", estos panecillos destacan por quedar "suaves, doraditos y esponjositos".
Ingredientes para la masa:
- 18 g de levadura seca
- 125 g de leche tibia
- 25 g de azúcar
- 250 g de harina
- 4 g de sal
- 40 g de huevo
- 20 g de mantequilla
MasterChef México: paso a paso para hacer los bollitos de la Chef Lili Cuéllar
Paso 1: Activar la levadura
Disolver: Levadura fresca / Leche tibia / 1 cucharadita de azúcar. Esta mezcla se deja reposar 5 minutos.
Prepara la masa:
- Harina
- Azúcar restante
- Sal
- Huevo
- Mezcla de levadura
Amasa durante 3-4 minutos. Agrega la mantequilla poco a poco y continúa amasando hasta obtener una masa suave y ligeramente elástica. Tiempo en batidora con gancho: 8-10 minutos.
Primera fermentación:
Coloca la masa en un bowl ligeramente engrasado. Fermenta de 15 a 20 minutos en un lugar tibio (30 °C en el horno con un bowl de agua hirviendo). La masa debe aumentar aproximadamente un 50 %.
Forma las bolitas:
Divide la masa en piezas de 50 g para bollitos pequeños.
Rellenar con:
- Cubos de queso gouda
- Relleno de queso crema
Bolea bien para generar tensión superficial.
Segunda fermentación:
- Coloca los bollitos en una charola con tapete siliconado.
- Fermenta durante 15 minutos en el horno a 30 °C con un bowl de agua caliente.
Barniza y decora:
- Barniza con huevo entero usando una brocha.
- Espolvorea ajonjolí al gusto.
Opciones de relleno para los bollitos de mantequilla al estilo MasterChef 24/7
Opción 1: Cubos de queso gouda de 12-15 g
Opción 2: Relleno de queso crema
- 100 g de queso crema
- 20 g de parmesano rallado
- Pimienta negra al gusto
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