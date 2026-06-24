Cómo hacer los bollitos de mantequilla de la Chef Lili Cuellar: paso a paso de la receta de MasterChef 24/7

En la clase del martes de la Chef Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en el Mundo de MasterChef 24/7, les mostró a los cocineros cómo hacer paso a paso bollitos de mantequilla. Los concursantes del reality obtuvieron la receta de la experta en repostería y pudieron probar con diversos rellenos y sabores.

Receta de bollitos como en MasterChef 24/7

Este miércoles, Lili Cuéllar compartió con sus seguidores en Instagram la receta de los bollitos. "Hoy juega México y estos bollitos son perfectos para esta noche de partido. Les dejo estos bollitos PERFECTOS que hicimos en la clase de @masterchefmx", escribió para acompañar la publicación. De acuerdo con la "Maestra del fuego", estos panecillos destacan por quedar "suaves, doraditos y esponjositos".

Ingredientes para la masa:



18 g de levadura seca

125 g de leche tibia

25 g de azúcar

250 g de harina

4 g de sal

40 g de huevo

20 g de mantequilla

MasterChef México: paso a paso para hacer los bollitos de la Chef Lili Cuéllar

Paso 1: Activar la levadura

Disolver: Levadura fresca / Leche tibia / 1 cucharadita de azúcar. Esta mezcla se deja reposar 5 minutos.

Prepara la masa:



Harina

Azúcar restante

Sal

Huevo

Mezcla de levadura

Amasa durante 3-4 minutos. Agrega la mantequilla poco a poco y continúa amasando hasta obtener una masa suave y ligeramente elástica. Tiempo en batidora con gancho: 8-10 minutos.

Coloca los bollitos en una charola con tapete siliconado.|Canva

Primera fermentación:

Coloca la masa en un bowl ligeramente engrasado. Fermenta de 15 a 20 minutos en un lugar tibio (30 °C en el horno con un bowl de agua hirviendo). La masa debe aumentar aproximadamente un 50 %.

Forma las bolitas:

Divide la masa en piezas de 50 g para bollitos pequeños.

Rellenar con:



Cubos de queso gouda

Relleno de queso crema

Bolea bien para generar tensión superficial.

Segunda fermentación:



Coloca los bollitos en una charola con tapete siliconado.

Fermenta durante 15 minutos en el horno a 30 °C con un bowl de agua caliente.

Barniza y decora:



Barniza con huevo entero usando una brocha.

Espolvorea ajonjolí al gusto.

Opciones de relleno para los bollitos de mantequilla al estilo MasterChef 24/7

Opción 1: Cubos de queso gouda de 12-15 g

Opción 2: Relleno de queso crema



100 g de queso crema

20 g de parmesano rallado

Pimienta negra al gusto

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