El detalle oculto en el platillo que salvó a Diego de la eliminación en MasterChef 24/7 y casi nadie notó

Uno de los cocineros que más ha sorprendido a los jueces de MasterChef 24/7, es Diego, quien a pesar de que ha tenido varios incidentes en la cocina, siempre muestra una gran disposición para aprender y seguir mejorando. Para muestra, la receta de pescado empanizado que lo salvó del domingo de eliminación por un motivo sumamente especial que apenas quedó al descubierto.

Y es que además del sabor y la técnica que convencieron a los chefs de que merecía seguir en la competencia, este platillo tuvo como inspiración central a Domi, su novia, que no ha dejado de apoyarlo ni un momento y se mostró muy emocionada por este gesto del participante. Así lo dejó ver en una publicación hecha a través de su cuenta de TikTok, en donde resaltó la dedicatoria de Diego y celebró que lo subieran al balcón en este reto.

"¿Flores? No. ¿Cartas? No. ¿Dedicarte un platillo en MasterChef? Sí", fue la frase con la que la joven presumió la manera en que su novio la tiene presente a pesar de la distancia.

¿Qué le pasó a Diego de MasterChef 24/7? El fuerte accidente que lo llevó a la eliminación

A diferencia del resto de sus compañeros con delantales negros, Diego no pudo participar en las pruebas del viernes de salvación porque tuvo un incidente con los cuchillos mientras preparaba caldo de camarón. Todo ocurrió cuando se cortó el dedo, y pese a que quiso continuar adelante, la herida comenzó a sangran en exceso y se lo tuvieron que llevar de inmediato al hospital para que le dieran 5 puntadas y no pasara a mayores.

Quiénes fueron los 2 cocineros eliminados de MasterChef 24/7 el 7 de junio

El tercer domingo de eliminación en MasterChef 24/7 fue totalmente sorpresivo, pues por primera vez en la temporada 2026 se determinó que hubieran dos participantes eliminados y hasta hubieron capitanes de lujo invitados para los equipos. Tristemente, los que tuvieron que abandonar la competencia fueron Arturo, tras un duelo directo con María; y Lula, quien pasó a la etapa final pero no pudo superar la última prueba.