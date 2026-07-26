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MasterChef 24/7 | Carmen e Ixdit llevan la rivalidad al límite

La última filipina se disputa en un duelo donde la tensión y la rivalidad están al máximo.

La batalla estelar de MasterChef 24/7 comenzó con Carmen e Ixdit decididas a quedarse con la última filipina de la noche. La rivalidad entre ambas quedó en evidencia cuando Carmen admitió que su mayor objetivo era vencer a Ixdit, mientras que su contrincante aseguró que su prioridad era presentar un platillo impecable para conquistar el paladar de los jueces.

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