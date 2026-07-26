MasterChef 24/7 | Carmen conquista la última filipina de la noche

La batalla estelar de MasterChef 24/7 terminó con la victoria de Carmen, quien convenció a los Chefs con su solomillo de cerdo acompañado de lentejas rojas y un jus de mantequilla con mostaza. Durante la degustación, los jueces elogiaron el punto de cocción de la carne, el sabor de la salsa y la ejecución general del platillo.