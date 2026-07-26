MasterChef 24/7 | Carmen e Ixdit protagonizan la batalla estelar para obtener una filipina
El último duelo de la noche enfrenta a dos de las participantes más fuertes por el último boleto al Top 12
La cocina de MasterChef 24/7 llegó a su combate más esperado con el enfrentamiento entre Carmen e Ixdit. Presentadas por Rafa Ayala como la “batalla estelar de la noche”, ambas participantes llegan decididas a quedarse con la última filipina disponible y asegurar su lugar entre los 12 mejores de la temporada.