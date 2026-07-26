“Lo que quiero es irme a mi casa": Michelle le confiesa a Daniela que desea salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche en el Mundo MasterChef 24/7 las emociones se encuentran a flor de piel, sin embargo, antes de que comenzara la gala del domingo de eliminación, Michelle le confesó a Daniela Parra que ya no tiene ganas de estar ahí y que incluso ya siente deseos de volver a su hogar, por lo que ni siquiera se preparó como suele hacerlo para el reto de eliminación. ¿Será que esta noche abandonará la cocina más famosa de México?