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¡Jaguares busca dividir a Halcones! La alianza queda en riesgo y Viviann recibe una fuerte sorpresa

La decisión de Sahit provocó diferencias que podrían poner en peligro una alianza rumbo a la fusión.

Las estrategias comienzan a tomar fuerza en Survivor México La Reliquia en Llamas, pues las decisiones de Sahit generaron diferentes opiniones dentro de Halcones y podrían poner en riesgo la alianza que algunos sobrevivientes buscan mantener rumbo a una posible fusión. Mientras tanto, Viviann quedó completamente sorprendida al descubrir que su propia tribu votó por ella para enfrentar el Juego de Extinción. Ahora tendrá que demostrar su fuerza y luchar por mantenerse una semana más en la competencia.

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