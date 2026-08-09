¡Jaguares busca dividir a Halcones! La alianza queda en riesgo y Viviann recibe una fuerte sorpresa

Las estrategias comienzan a tomar fuerza en Survivor México La Reliquia en Llamas, pues las decisiones de Sahit generaron diferentes opiniones dentro de Halcones y podrían poner en riesgo la alianza que algunos sobrevivientes buscan mantener rumbo a una posible fusión. Mientras tanto, Viviann quedó completamente sorprendida al descubrir que su propia tribu votó por ella para enfrentar el Juego de Extinción. Ahora tendrá que demostrar su fuerza y luchar por mantenerse una semana más en la competencia.