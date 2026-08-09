Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 9 de agosto

Vivimos una jornada llena de tensión en Survivor México La Reliquia en Llamas, donde las recompensas y las estrategias comenzaron a cambiar el rumbo de la competencia. Sahit utilizó su medallón para arrebatarle la comida a Jaguares, una decisión que provocó diferentes reacciones entre los sobrevivientes y que incluso lo llevó a confesar que se siente culpable, especialmente por Javi.