PreShow | Leslie Gallardo y Antonio Betancourt reviven lo que ha pasado en esta semana dentro del Mundo de MasterChef 24/7
Nuestros host digitales se alistan para conocer todo sobre el mundo de los postres pero sobre todo para conocer todo lo que han atravesado los participantes para llegar a ser parte de la lista de los 10 mejores.
Nuestros host digitales Antonio Betancourt y Leslie Gallardo repasan lo mejor de la semana dentro del Mundo de MasterChef 24/7 y mientras conocen todo sobre la reportería acompañados del chef Abrham Gómez.