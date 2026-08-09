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PreShow | Leslie Gallardo y Antonio Betancourt reviven lo que ha pasado en esta semana dentro del Mundo de MasterChef 24/7

Nuestros host digitales se alistan para conocer todo sobre el mundo de los postres pero sobre todo para conocer todo lo que han atravesado los participantes para llegar a ser parte de la lista de los 10 mejores.

Nuestros host digitales Antonio Betancourt y Leslie Gallardo repasan lo mejor de la semana dentro del Mundo de MasterChef 24/7 y mientras conocen todo sobre la reportería acompañados del chef Abrham Gómez.

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