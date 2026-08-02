MasterChef 24/7 | Emoción en la cocina con mensajes de sus familias antes del reto de eliminación
Los participantes recibieron inesperadas palabras de aliento de sus seres queridos antes de cocinar el platillo más importante de la competencia.
La cocina más famosa de México vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando los concursantes recibieron videos sorpresa de sus familiares antes del reto de eliminación. Entre lágrimas y sonrisas, escucharon mensajes de apoyo que los impulsaron a dar lo mejor de sí.