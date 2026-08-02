“Yo sí me preocuparía": Michelle habla con Carmen del por qué su novia no le manda mensajes en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La incertidumbre y las dudas personales volvieron a colarse en la cocina de MasterChef 24/7. Al volver al Mundo, Carmen no pudo ocultar su inquietud al no recibir noticias ni mensajes de su novia tras varios meses de competencia. Al desahogarse con Michelle, esta última no dudó en alimentar sus sospechas con una frase contundente: “Yo sí me preocuparía”. Michelle le dejó claro que resulta bastante raro no saber nada de ella, sembrando más intriga.