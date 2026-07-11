Jazmín tiene un tierno detalle con “Las guapas de barrio” ante su posible eliminación de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros de MasterChef 24/7 están disfrutando al máximo de todo el tiempo que les queda juntos y ahora Jazmín quiso consentirlos con una rica comida.
La semana 8 en MasterChef 24/7 no fue en lo absoluto sencilla para “Las guapas del barrio”, pues todos sus integrantes recibieron delantal negro y ahora están en riesgo de ser eliminados. Y como están conscientes de que cualquiera podría irse, no quieren desaprovechar ni un momento, por lo que luego de su divertida noche de Navidad adelantada, Jazmín se puso a cocinar para sus amigos y les preparó una comida reconfortante que espera que les ayude a llegar con todo el ánimo para el domingo de eliminación.