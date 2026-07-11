Ramahá CRITICA los platillos de Luis en MasterChef 24/7 y se pone estricto con los comentarios: “No está bien”

Tras siete semanas seguidas con delantal negro, Luis por primera vez está disfrutando de la tranquilidad de estar en el balcón de MasterChef 24/7. Aun así, fue uno de los elegidos por Carmen para ir a la Dark Kitchen, donde se dispuso a cocinar unas empanadas de tinga y se las presumió a Ramahá, quien se tomó muy en serio su papel de juez y lo halagó por el sabor, aunque sí le recalcó que la forma de la masa no estaba bien hecha y el sabor de la salsa no era tan bueno.