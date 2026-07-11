Ramahá CRITICA los platillos de Luis en MasterChef 24/7 y se pone estricto con los comentarios: “No está bien”
Aunque usó las prácticas sabatinas solamente para cocinarle a sus compañeros de MasterChef 24/7, Luis no se quiso quedar con la duda de si tiene un buen sazón.
Tras siete semanas seguidas con delantal negro, Luis por primera vez está disfrutando de la tranquilidad de estar en el balcón de MasterChef 24/7. Aun así, fue uno de los elegidos por Carmen para ir a la Dark Kitchen, donde se dispuso a cocinar unas empanadas de tinga y se las presumió a Ramahá, quien se tomó muy en serio su papel de juez y lo halagó por el sabor, aunque sí le recalcó que la forma de la masa no estaba bien hecha y el sabor de la salsa no era tan bueno.