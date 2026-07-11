Sin cocinar en el segundo reto, Carmen porta el primer mandil negro de la gala de salvación de MasterChef 24/7

Se vivieron muchas emociones fuertes en la gala de salvación de MasterChef 24/7 de este 10 de julio, pues no solamente los participantes vivieron una noche de trivia en la que compitieron por una videollamada con sus seres queridos y el veto de un platillo, sino que Carmen consiguió uno de los mandiles negros sin siquiera haber cocinado en el segundo reto. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo contamos a continuación.

Después de que Lancer fuera el cocinero designado por los paladares más exigentes de México para subir al balcón tras el primer reto de la gala, el resto de los participantes tenían que preparar un platillo que tuviera un huevo pochado como protagonista, por lo que tuvieron que asistir al mercado por los ingredientes para sus propuestas.

Sin embargo, una vez que terminó el tiempo en el mercado, Carmen compartió que olvidó los huevos, por lo que se vivió un momento de incertidumbre sobre cómo llevaría a cabo el reto sin el ingrediente principal del desafío.

Luego de unos minutos, los Chefs determinaron que el descuido de Carmen le costaría portar el primer delantal negro de la noche.

Cabe apuntar que Claudia también le compartió a la Chef Zahie Téllez en una visita a su estación que había olvidado el vinagre para preparar el huevo y que se trataría de la tercera vez que se repite este hecho en lo que va de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al noveno eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Emmanuel, Flor, Camila, Ixdit, Carmen, Nora, Claudia, Jazmín y Antrax; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 12 de julio.

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