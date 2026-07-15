“Te quieren ver sin camisa": Carmen le hace una confesión a Julio en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Carmen no dudó en preguntarle a Julio cómo lo hace sentir esta situación en MasterChef 24/7.
Parece que el fandom de Julio sigue creciendo, y no solo en MasterChef 24/7, ya que Carmen le preguntó al cocinero cómo se siente al saber que hay varios hombres que lo quieren ver sin camisa, a lo que el creador de contenido confesó que esta situación suele ocurrirle en redes sociales, en donde muchas sabes no sabe cómo responder a las peticiones de sus seguidores.