Carmen le pide este favor a MasterChef 24/7 por el cumpleaños de Daniela: "¿Cómo podría? (VIDEO)

La complicidad se hizo presente en MasterChef 24/7. Carmen, Julio y Daniela revelaron que este jueves 16 de julio es el cumpleaños de Parra. Con el fin de consentirla en su día especial, sus amigos quieren consentirla co su postre preferido: un pastel de zanahoria. Sin embargo, al no estar seguros de los pasos exactos para lograr una textura perfecta, le han pedido un favor muy especial a la producción del reality para que les comparta la receta ideal.

