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Carmen revela cuál es el mejor platillo para obtener colágeno en MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Quieres verte joven por más tiempo? En MasterChef 24/7 dieron a conocer el secreto.

Durante un respiro entre las extenuantes jornadas de cocina de MasterChef 24/7, Carmen compartió un valioso tip de belleza y nutrición con su compañero Julio. Para quienes buscan mantenerse jóvenes por más tiempo y lucir una piel radiante, la participante soltó el secreto definitivo sin necesidad de recurrir a costosos tratamientos estéticos: el caldo de huesos.

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