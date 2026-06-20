Carmen revela cuál es el mejor platillo para obtener colágeno en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Durante un respiro entre las extenuantes jornadas de cocina de MasterChef 24/7, Carmen compartió un valioso tip de belleza y nutrición con su compañero Julio. Para quienes buscan mantenerse jóvenes por más tiempo y lucir una piel radiante, la participante soltó el secreto definitivo sin necesidad de recurrir a costosos tratamientos estéticos: el caldo de huesos.

