Camila sufre incidente en MasterChef 24/7 y termina con la cara llena de pintura tras exigente prueba (VIDEO)

Como recompensa al esfuerzo que hicieron 6 cocineros en el jueves de delantales negros, se ganaron el derecho a participar en un reto exprés con la Chef Natalia Santos, la invitada especial de MasterChef 24/7. Y la que se tomó muy en serio esta misión fue Camila, quien dio lo mejor de sí misma y en el camino terminó reventando uno de los pigmentos especiales, lo que provocó que toda su cara quedara manchada.