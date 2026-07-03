Cuáles son los beneficios de comer hígado, el ingrediente que hizo brillar a Camila en MasterChef 24/7

Existen alimentos que tienen "mala fama" al considerarse que no son tan deliciosos como otras preparaciones. Es el caso del hígado, al que muchos le huyen por pensar que su sabor es muy fuerte, ignorando todos los beneficios que tiene comer esta proteína y la infinidad de recetas con las que es posible hacer una comida completa y balanceada, justo como lo demostró Camila en los duelos de MasterChef 24/7 con proteínas especiales.

Entre los principales aspectos positivos de incluir el hígado en la dieta regular, está el alto contenido que este ingrediente tiene en vitamina A, que contribuye a que la visión y la piel se mantengan en niveles adecuados. De acuerdo con un artículo de Web MD, una porción individual de hígado de res es capaz de cubrir las necesidades diarias que el cuerpo necesita de este nutriente.

Comer hígado tiene grandes beneficios en el cuerpo|Canva

¿Qué es el hígado y qué sabor tiene?

El hígado de origen animal que es apto para consumo es una víscera y forma parte del órgano interno más grande en el cuerpo de las especies. Los que se utilizan para la alimentación son el de res, de pollo, de puerco, de cordero, de ternera y, en algunas recetas más "excéntricas", hasta el de bacalao.

Su sabor es intenso y tiene una consistencia un poco elástica al gusto que puede ser demasiado fuerte para los paladares que no están acostumbrados. Sin embargo, cuando se cocina correctamente tal como lo hizo Camila en MasterChef 24/7, esto no es un problema y se le puede dar un sabor espectacular que no le pide nada a otras proteínas que son más conocidas.

¿Cuáles son los nutrientes que tiene el hígado?

En cuanto a los nutrientes de este alimento, se sabe que el hígado es fuente de vitamina A, vitamina C, potasio, fósforo y cobre, los cuales contribuyen a mantener una buena salud integral, especialmente si se combinan con un estilo de vida adecuado y actividad física regular, según datos de Cleveland Clinic. Además, es un ingrediente muy versátil que se puede preparar empanizado, en guisados como Camila o hasta como guarnición para sopes, como lo hizo Michelle en el duelo de MasterChef 24/7.