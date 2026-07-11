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Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 explica cómo cortar el cilantro para que quede parejo y en poco tiempo

Picar bien los ingredientes es importante en la presentación de un platillo y la Chef Zahie Téllez tiene un secreto para que los cortes sean impecables.

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Conoce el mejor truco de la Chef Zahie Téllez para picar el cilantro|ESPECIAL

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Además de los grandiosos consejos culinarios que la Chef Zahie Téllez le da a los participantes de MasterChef 24/7 en cada una de las galas, también disfruta de compartir su conocimiento a través de sus redes sociales. Esta vez, reveló el secreto para picar el cilantro con cortes parejos y en poco tiempo, una técnica que en realidad es bastante sencilla y hasta los más inexpertos pueden lograr.

De acuerdo con el sencillo tutorial que la implacable jueza de la cocina más famosa de México compartió a través de su cuenta oficial de TikTok, lo importante es usar de manera adecuada el cuchillo y acomodar el cilantro de forma correcta para que los cortes no sean irregulares.

"Hay que hacerlo bolita y apretarlo. Así puedes empezar a cortar, igual que yo", explicó la experta, reiterando la importancia de usar con muchísimo cuidado los cuchillos y teniendo un buen manejo con los dedos para evitar accidentes al preparar las recetas, igual que ha pasado con participantes y eliminados de MasterChef 24/7, como Diego, quien incluso tuvo que ir al hospital para que controlaran la herida.

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¿Cómo desinfectar correctamente el cilantro?

Una duda que a menudo se tiene sobre el uso de este ingrediente en las recetas, es respecto a cómo se tiene que desinfectar el cilantro para quitar restos de suciedad que conserva, incluso cuando se vende "listo para usarse". Este procedimiento es en realidad muy sencillo y lo primero que hay que hacer es "enjuagar" las ramitas en un chorro de agua para retirar residuos de tierra, explica Baker Ma.

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El cilantro tiene que desinfectarse muy bien antes de usarse|Canva

El paso siguiente para garantizar que el cilantro esté bien limpio es llenar un bowl con agua, sumergir la hierba y añadir algunas gotas del desinfectante para alimentos que se usa tanto en cocinas de uso doméstico como en cocinas profesionales iguales a la de MasterChef 24/7. Hay que dejar reposar entre 5 y 10 minutos, luego retirar el agua y secar perfectamente bien antes de almacenarlo en el refrigerador.

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