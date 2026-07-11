Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 explica cómo cortar el cilantro para que quede parejo y en poco tiempo

Además de los grandiosos consejos culinarios que la Chef Zahie Téllez le da a los participantes de MasterChef 24/7 en cada una de las galas, también disfruta de compartir su conocimiento a través de sus redes sociales. Esta vez, reveló el secreto para picar el cilantro con cortes parejos y en poco tiempo, una técnica que en realidad es bastante sencilla y hasta los más inexpertos pueden lograr.

De acuerdo con el sencillo tutorial que la implacable jueza de la cocina más famosa de México compartió a través de su cuenta oficial de TikTok, lo importante es usar de manera adecuada el cuchillo y acomodar el cilantro de forma correcta para que los cortes no sean irregulares.

"Hay que hacerlo bolita y apretarlo. Así puedes empezar a cortar, igual que yo", explicó la experta, reiterando la importancia de usar con muchísimo cuidado los cuchillos y teniendo un buen manejo con los dedos para evitar accidentes al preparar las recetas, igual que ha pasado con participantes y eliminados de MasterChef 24/7, como Diego, quien incluso tuvo que ir al hospital para que controlaran la herida.

¿Cómo desinfectar correctamente el cilantro?

Una duda que a menudo se tiene sobre el uso de este ingrediente en las recetas, es respecto a cómo se tiene que desinfectar el cilantro para quitar restos de suciedad que conserva, incluso cuando se vende "listo para usarse". Este procedimiento es en realidad muy sencillo y lo primero que hay que hacer es "enjuagar" las ramitas en un chorro de agua para retirar residuos de tierra, explica Baker Ma.

El cilantro tiene que desinfectarse muy bien antes de usarse|Canva

El paso siguiente para garantizar que el cilantro esté bien limpio es llenar un bowl con agua, sumergir la hierba y añadir algunas gotas del desinfectante para alimentos que se usa tanto en cocinas de uso doméstico como en cocinas profesionales iguales a la de MasterChef 24/7. Hay que dejar reposar entre 5 y 10 minutos, luego retirar el agua y secar perfectamente bien antes de almacenarlo en el refrigerador.