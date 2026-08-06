“Me tiene sin cuidado": Las “Divas” minimizan las declaraciones de Michelle sobre su distanciamiento en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Carmen, Daniela y Julio intercambiaron opiniones sobre las declaraciones que fueron mostradas durante la pasada batalla por equipos
Tras las imágenes mostradas durante la pasada batalla por equipos sobre las declaraciones de Michelle en torno a su distanciamiento de las “Divas”, Carmen, Daniela y Julio intercambiaron opiniones sobre lo dicho por su compañera y hablaron del momento que rompió el vínculo entre ellos.