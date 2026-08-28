Claudia y Lancer hacen un pacto para la final de MasterChef 24/7 tras su inesperada amistad (VIDEO)

La amistad entre Claudia y Lancer sigue intacta en MasterChef 24/7, por lo que los cocineros no quieren pelearse con la intensidad de la gran final. Es por esto que tuvieron una honesta charla en la que dejaron claro que los dos darán lo mejor de sí mismos para ganar, pero sin que eso signifique tratar de sabotearse y acordaron que todo “será legal”. Además, reconocieron que si bien no se esperaban que tendrían una amistad, sí están satisfechos porque siempre buscaron la forma de protegerse y nunca se pusieron el pie.