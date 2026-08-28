"¡Hay cosas gravísimas... muchas irregularidades!”, Vadhir Derbez reaparece y aclara en qué va su proceso legal por supuesto abuso

Tras varios meses alejado de los reflectores por el proceso legal que enfrenta por una denuncia por un presunto abuso, Vadhir Derbez reapareció y reveló en qué etapa se encuentra su caso. Fue una modelo de 19 años quien presentó la denuncia; desde entonces, la defensa de Vadhir ha sostenido que detrás del caso hay un presunto intento de extorsión y revela si ya cesaron los mensajes en los que hasta mencionaban a Eugenio Derbez. ¿Cuál ha sido el precio en lo profesional y personal que ha pagado Vadhir Derbez? Esto confesó el actor, quien habló de los señalamientos que ha enfrentado en su carrera y de la nalgada que recibió.