¡Sorpresa! Así se preparan los 4 finalistas de MasterChef 24/7 para una espectacular sesión de fotos

La emoción está a todo lo que da entre los finalistas de MasterChef 24/7, quienes se despertaron muy temprano para un desayuno al aire libre y se llevaron una sorpresa que les alegró el día. Esto porque llegó un equipo completo de maquillaje y peinado, pues ahora que ya son de los mejores, necesitan nuevas fotografías luciendo sus filipinas y tendrán una sesión que inmortalizará toda esta experiencia en la cocina más famosa de México.