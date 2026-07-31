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¡Comienza la gala de delantales negros! Conoce las reglas del primer reto de la noche

Los 12 mejores cocineros descubren el primer desafío de la gala y las reglas que podrían marcar el rumbo de la competencia.

La gala de delantales negros arranca con un reto que pondrá a prueba el talento y la capacidad de reacción de los 12 mejores cocineros de MasterChef 24/7. Antes de encender las estufas, los participantes conocen las reglas del primer desafío, donde cada detalle será fundamental para mantenerse en la competencia. La exigencia aumenta y cualquier error podría costar muy caro en una noche donde todos buscan demostrar que merecen seguir en la cocina más famosa de México.

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