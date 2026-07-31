¡Las primeras degustaciones sorprenden! No todos logran superar el primer gran reto

Las primeras degustaciones de la gala de MasterChef 24/7 dejaron claro que el nivel de la competencia ha aumentado considerablemente. Los chefs evaluaron cada platillo con gran exigencia, poniendo a prueba la técnica, el sabor y la presentación de los 12 mejores cocineros de la temporada. Aunque algunos participantes lograron impresionar con sus preparaciones, otros no consiguieron cumplir con las expectativas, demostrando que cualquier error puede costar muy caro en esta nueva etapa de la competencia. La búsqueda por mantenerse en la cocina más famosa de México apenas comienza y la excelencia será el único camino para seguir avanzando.